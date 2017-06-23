Venezuela protestolarında bilanço ağırlaşıyor

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı gelen onbinlerce kişi aylardır meydanlarda. Protestocular, ülkedeki insan hakları ihlallerini eleştirerek cezaevindeki muhalefet liderlerinin salıverilmesi ve erken seçime gidilmesini talep ediyor.

Devlet Başkanı Maduro ise göstericilerin huzursuzluk ortamı yarattığını ileri sürerek, polise ve çevreye saldırdıkları gerekçesiyle muhalefeti suçluyor.

Foro Penal adlı sivil toplum örgütünden yapılan açıklamada, protestoların başladığı Nisan ayı bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a yükseldiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerden 63'ünün ölümüne ve böylece büyük bir bölümüne güvenlik güçlerinin müdahalesinin neden olduğu açıklandı.

Örgütün sözcüsü Alfredo Romero perşembe akşamı yaptığı açıklamada, “güvenlik güçlerince sebep olunan ölümlerin arkasında devletin adam öldürmeyi sistematik hale getirdiğine dair somut işaretlerin yer aldığını” söyledi.

Nisan ayından beri Venezuela'da 3 bin 278 kişi gözaltına alındı, 338'i askeri mahkemeye çıkarıldı. Foro Penal şu an ülkede 391 siyasi tutuklunun cezaevinde bulunduğunu ayrıca pek çok işkence vakasına dair delillerin mevcut olduğunu söyledi.

Venezuela'da neler oldu?

Venezuela Yüksek Mahkemesi bu yılın Nisan ayında muhalefetin kontrolündeki parlamentonun yetkilerini almış, protestolar üzerine üç gün sonra kararını değiştirmişti. Ancak mahkemenin kararı Maduro karşıtı gösterilerin yayılmasını önleyemedi.

Maduro yıllardır ülkeyi parlamentonun onayına sunmadan özel kararname ve OHAL koşulları altında yönetiyor. Ülkede 2015 yılından beri yerel ve bölgesel seçimler de yapılmıyor.

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DW/kna/dpa/MK/GA