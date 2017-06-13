Venezuela: Protestocular Yüksek Mahkeme binasını ateşe verdi

Venezuela'da göstericiler Yüksek Mahkeme binasını ateşe verdi. Devlet Başkanı Nicolás Maduro karşıtı yüzleri maskeli protestocuların pazartesi günü başkent Caracas'ın Chacao semtindeki mahkeme binasına molotof kokteylleri atmasının ardından binanın dış cephesi alev aldı. El Nacional adlı haber portalındaki habere göre olayda üç kişi yaralandı.

Yüksek Mahkeme, binanın alev almasından önce Maduro'nun önerdiği anayasa reformuna karşı bir dava başvurusunu reddetmişti. Yüksek Mahkeme yargıçları, Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ın anayasada değişiklik yapılması için bir yasama kurulu kurulmasının iptaline yönelik başvurusunun geçersiz olduğuna hükmetmişti.

Venezuela'da hükümet karşıtları, uzun süredir Yüksek Mahkeme'yi Devlet Başkanı Maduro lehine ve muhalefetin ağırlıkta olduğu parlamento aleyhine kararlar almakla suçluyor.

Protestolarda şimdiye dek 66 kişi öldü

Maduro, Mayıs ayı başında üyelerin yarısı siyasi partiler dışındaki sendika gibi sivil toplum örgütlerinden oluşan 500 kişilik bir yasama kurulu kurmayı önermişti. Ancak muhalafet Maduro'yu söz konusu yasama kurulunu kendi taraftarları ile doldurup, yeni anayasanın yardımı ile gücünü pekiştirmeye çalışmak istemekle suçluyor.

Pazartesi günü de Venezuela'da binlerce kişi protesto gösterilerine devam etti. Polis ve askerler göstericileri dağıtmak için biber gazı ve plastik mermi kullandı.

Venezuela'da nisan ayı başından itibaren her gün binlerce insan ülke çapında sokaklara dökülüp sosyalist Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun istifasını talep ediyor. Protestolarda şimdiye dek 66 kişi yaşamını yitirdi binden fazla kişi de yaralandı. Muhafazakar sağ muhalafet Maduro'nun görevden azledilmesini talep ediyor.

Siyasi ve ekonomik kriz

Venezuela aylardır derin bir siyasi krizin içerisinde bulunuyor. Siyasi kriz nisan ayı başında Yüksek Mahkeme'nin parlamentonun yetkilerini elinden alma ve milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırma kararının ardından başlamıştı. Başsavcı Luisa Ortega Diaz bu beklenmedik adımı, "Anayasanın ihlali" diye nitelendirmişti. Tepkilerin ardından mahkeme aldığı karardan geri adım atmıştı. Ardından muhalefet lideri Henrique Capriles'in kamu görevinde usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla siyasetten 15 yıl men edildiği açıklanmıştı. Muhalefet liderinin 2018 yılında yapılması öngörülen seçimlerde devlet başkanlığına aday olmasını engelleyen bu karar gerginliği daha da tırmandırmıştı.

Muhalefet, hükümeti Venezuela'da ağır ekonomik bir krize yol açmak ve ülkeyi diktatörlüğe dönüştürmek istemekle suçluyor. Sosyalist Devlet Başkanı Maduro ise muhalefeti yabancı devletlerin de desteği ile ekonomik bir savaş yürütmek ve kendisini devirmeye çalışmakla suçluyor.

Ham petrol fiyatlarının düşmesi, zengin petrol yataklarına sahip yaklaşık 30 milyon nüfuslu Venezuela'nın ekonomik krize sürüklenmesine yol açmıştı. Ülkede bir süredir bazı malların günlük tedariğinde büyük sıkıntılar yaşanıyor.

©Deutsche Welle Türkçe

Afp/dpa, BÖ/BD