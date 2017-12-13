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Dünya
Deutsche Welle

Venezuela muhalefetine Sakharov Ödülü

Avrupa Parlamentosu'nun demokrasi için mücadele edenlere verdiği Sakharov Ödülü'nü bu yıl Venezuela muhalefeti aldı.

13 Aralık 2017 20:59

Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen törende, Sakharov Ödülü'nü Venezuela'nın görevden alınan Meclis Başkanı Julio Borges ve ülkedeki siyasi tutukluları savunan organizasyonun temsilcisi aldı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ödül töreninde yaptığı konuşmada "Bu Avrupa Birliği'nin insan haklarını savunanlara verdiği en önemli ödül" şeklinde konuştu. "Burada ödüle layık görülen Venezuela halkının seçtiği Ulusal Meclis'tir" diyen Tajani "Bu sayede kurumları ve kuvvetler ayrılığı prensibini savunuyoruz. Çünkü bu düşünce özgürlüğü gibi her demokrasinin temelidir" açıklamasını yaptı.

Görevden alınan Meclis Başkanı Julio Borges teşekkür konuşmasında "Bu ödül tüm Venezuela'ya verilmiştir" dedi. "Rejim demokrasiyi esir aldı ve fakirliği idare etmek için ülkeyi açlığa sürükledi" diyen Borges "Bu sistem başarısızlığa mahkumdur" şeklinde konuştu. Borges "Demokratik muhalefet kazanana kadar mücadelemize devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Borges ayrıca Avrupa Parlamentosu'ndan gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri sırasında Venezuela'ya gözlemci göndermesini talep etti.

Adını 1975 Nobel Barış Ödülü sahibi Rus fizikçi Andrey Dimitriyeviç Saharov’dan alan ödül 1988 yılından bu yana her sene insan hakları ve temel özgürlükler için mücadele edenlere veriliyor. Ödül ilk olarak 1988 yılında Nelson Mandela’ya verilmişti. Sakharov Ödülü'nü bugüne kadar alanlar arasında Aung San Suu Kyi, BM adına Kofi Annan, Arap Baharı aktivistleri ve Malala Yusufzay da bulunuyor.

dpa/BW/BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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