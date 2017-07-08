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Dünya

Venezuela muhalefet liderleri Leopoldo Lopez ceza evinden çıktı

Ceza evinden çıkan Lopez'in ev hapsinde olduğu söylendi

08 Temmuz 2017 17:28

Venezuela muhalefet liderlerinden Leopoldo López’in sabaha karşı cezaevinden çıktığını avukatlarından İspanyol Javier Cremades doğruladı. Cremades, twitter hesabından yaptığı açıklamada Lopez’in cezaevinden çıkmasına rağmen serbest kalmadığını, şu anda ev hapsinde olduğunu söyledi. 

Lopez'in eşi Lilian Tintori, 32 günün ardından dün Ramo Verde cezaevinden eşini ziyaret etmişti. 

Lopez, 43 kişinin hayatını kaybettiği 2014'deki şiddet eylemlerini planlamaktan 13 yıla mahkum edilmişti. Nisan ayının başından beri sokaklarda olan sağ muhalefetin talepleri arasında Leopoldo López’in serbest bırakılması da vardı. (DHA)

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