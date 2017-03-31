Venezuela Meclis Başkanı: Hükümet darbesi yapıldı

Venezuela parlamentosunun Yüksek Mahkeme tarafından yetkisiz kılınmasına gösterilen tepkiler ve ülkedeki siyasi gerginlik artıyor. Parlamento Başkanı Jullio Borges mahkeme kararını ‘hükümet darbesi' olarak nitelendirerek Venezüellalıları kararı protesto mitinglerine katılmaya çağırdı. Meclisin mahkeme tarafından yetkisizleştirilmesine yurt dışından da tepkiler yağıyor.

Venezuela Yüksek Mahkemesi perşembe günü muhalefetin kontrolündeki meclisin yetkilerini elinden almıştı. Meclis Başkanı Borges ‘hükümetin halkın özgürlük ve haklarını elinden aldığını ve sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro ne derse desin bu uygulamaya ancak ‘diktatörlük' denebileceğini söyledi.

Venezuela muhalefeti temel demokratik hakları ve hukuk devleti ilkelerini ihlal ettiği için mahkeme kararına uyulmayacağını duyurdu. Muhalefet lideri Henrique Capriles de ‘darbeden' söz ederek devletler topluluğunun duruma müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Eski meclis başkanı Henry Ramos Allup ‘hillekarlıkla' suçladığı Yüksek mahkeme'nin anayasayı keyfince kullandığını öne sürdü.

Dış ülkelerden sert eleştiri

Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski Venezuela'daki gelişmelerin ‘kabul edilemez' olduğunu söyleyerek Caracas Büyükelçisini geri çekti.

Brezilya, Kolombiya ve Avrupa Birliği de Venezuela'daki gelişmelerin endişe verici olduğunu duyurdu.

ABD yönetimi ‘demokrasinin ciddi darbe' aldığı yorumunu yaptı. Meksika hükümeti Yüksek Mahkeme kararının ‘temsili demokrasi ve kuvvetler ayrılığının' temel değerlerine indirilmiş bir darbe olduğunu duyurdu.

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almago Yüksek Mahkeme kararının ‘bizatihi darbe' olduğunu belirterek teşkilat üyelerinin olağanüstü toplanmalarını istedi. Venezuela Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez eleştirileri geri çevirerek bölgedeki sağcı akımları Venezüella demokrasisini ‘torpillemekle' suçladı.

Venezuela Yüksek Mahkemesi, meclisin yetkilerini kaldıran kararının süreye bağlanmamış olmasına meclis çoğunluğunun yasal düzenlemelere uymaması ve yargı kararlarını tanımaması gerekçe gösterildi. Adaylıkları yargıya intikal etmiş olan politikacılara parlamento üyeliği verilmiş olması da gerekçeler arasında yer aldı.

Hafta başında meclis üyelerinin dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Venezuela muhalefeti cezai takibatın resmi makamlarca genişletilmesinden endişe ediyor. Halkı ayaklanmaya çağıran çok sayıda politikacı darbeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Venezuela'da hükümet ile muhalefet arasındaki iktidar mücadelesi yıllardır devam ediyor. Muhafazakâr muhalefet ittifakı Maduro'nun devlet başkanlığından uzaklaştırılmasını talep ediyor. Ülkenin ağır siyasi ve ekonomik krize sürüklenmesinde ham petrol fiyatlarının düşmesi de rol oynamıştı.

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DW, afp, eped/AG, GA