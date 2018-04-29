Venezuela krizi: 'Seçimlere katılım oranı şişirildi' iddiası

Venezuela hükümeti, yeni anayasayı hazırlayacak olan Kurucu Meclis'in üyelerini belirlemek amacıyla Pazar günü yapılan seçimlere katılım oranıyla oynamakla suçlanıyor.

Oy verme sistemini tedarik eden teknoloji şirketi Smartmatic'in CEO'su Antonio Mugica, Venezuela Seçim Komisyonu'nun katılım oranını en az 1 milyon daha fazla açıkladığını öne sürdü.

Seçim yetkilileri, katılım oranının yüzde 41.5, oy verenlerin sayısının ise 8 milyon olduğunu duyurmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, seçimlerden sonra zaferini ilan etmiş, muhalefet ise katılım oranının şişirildiğini öne sürmüştü.

Mugica, gazetecilerin "Neden Venezuelalı yetkililerle görüşerek durumu anlatmadınız?" sorusuna ise, "söyleyeceklerimize sempatiyle bakacaklarını düşünmedik" yanıtını verdi.

Smartmatic şirketi, oyların elektronik olarak verilmesi için ülkede yaklaşık 24 bin bilgisayar sistemi tedarik etmişti.

Şirket, seçim istatistiklerini yetkililere doğru aktardıklarını ancak farklı sayıların yetkililerce duyurulduğunu söyledi.

Öte yandan, Venezuela'da ev hapsinde tutulan ancak Pazartesi gecesi düzenlenen baskınla tutuklanan muhalif liderler Leopold Lopez ve Antonio Ledezma askeri bir cezaevine götürüldü.

ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) yaşananlara sert tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, muhalif liderlerin sağlık ve güvenliğinden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "şahsen sorumlu tuttuğunu" söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise siyasi tansiyondaki yükselişin krize barışçıl bir çözüm bulunmasını zorlaştırdığını belirtti.

Muhalefet seçimleri boykot etmiş ve ülkenin farklı yerlerinde düzenlenen protesto eylemlerinde en az 10 kişi hayaatını kaybetmişti.

Venezuela lideri Maduro, ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizden çıkmasının yolunun yeni bir anayasa hazırlamak olduğunu savunuyor. Muhalefet ise Maduro'yu yeni anayasayı kullanarak, gücünü artırmaya çalışmakla suçluyor.

Muhalefet liderleri, 3 Ağustos'te geniş çağlı hükümet karşıtı protestolar düzenleyeceklerini açıklamıştı.