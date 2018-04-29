Venezuela krizi: Muhalif liderlerin tutuklanmasına ABD'den sert tepki

Venezuela'da ev hapsinde tutulan ancak Pazartesi gecesi düzenlenen baskınla tutuklanan muhalif liderler Leopold Lopez ve Antonio Ledezma'nın askeri bir cezaevine götürüldüğü açıklanırken, ABD'den yaşananlara sert tepki geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, muhalif liderlerin sağlık ve güvenliğinden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "şahsen sorumlu tuttuğunu" söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump, Lopez ve Ledezma'yı "rejim tarafından yasa dışı olarak alıkonulan siyasi tutuklular" olarak nitelendirdi.

Başkan Yardımcısı Tim Pence, Twitter üzerinden attığı mesajda, Cuma günü Lopez'le telefonda görüştüğünü belirterek, her iki liderin "hemen serbest bırakılmasını" istedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Maduro'ya istifa çağrısı yapmak da dahil "her türlü politika seçeneğini değerlendirdiklerini" açıkladı.

Tillerson, "İnsani koşullar açısından durum giderek vahim bir hal alıyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise siyasi tansiyondaki yükselişin krize barışçıl bir çözüm bulunmasını zorlaştırdığını belirtti.

Venezuela'da Pazar günü yapılan oylamayla yeni anayasayı hazırlayacak olan Kurucu Meclis'in üyeleri belirlendi. Muhalefet seçimleri boykot etti ve ülkenin farklı yerlerinde protesto eylemleri düzenledi.

Yaşanan çatışmalarda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Ülkede Nisan ayından bu yana süregelen protesto gösterilerinde şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 120'yi geçti.

Venezuela lideri Maduro, ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizden çıkmasının yolunun yeni bir anayasa hazırlamak olduğunu savunuyor. Muhalefet ise Maduro'yu yeni anayasayı kullanarak, gücünü artırmaya çalışmakla suçluyor.

Maduro, seçimleri "devrime verilmiş bir oy" olduğunu belirterek, bunun Venezuela'nın kutuplaşmış toplumundaki farklı kesimleri bir araya getirecek bir barış ve diyalog ortamı yaratacağını söyledi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ordunun "devlet başkanına koşulsuz desteğinin devam ettiğini" açıkladı.

Lopez ve Ledezma'nın yakınları tarafından sosyal medyaya konulan videolarda muhalif liderlerin Venezuela istihbarat servisi Sebin tarafından derdest edilip götürülürken görülüyor.

Muhalif liderlerin, Ramo Verde askeri cezaevine konuldukları açıklandı.

Muhaliflerin hükümet yanlılarının elinde olduğunu söylediği Yüksek Mahkeme, Lopez ve Ledezma'nın kaçmaya çalışacaklarına dair kendilerine istihbarat raporlarının ulaştığını söyledi.

Mahkeme ayrıca, siyasi açıklamalar yaptıkları için iki isim hakkındaki ev hapsi kararının kaldırılarak, tutuklandıklarını belirtti.

Ledezme ve Lopez, 2014 yılında en az 43 kişinin yaşamını yitirdiği protesto eylemlerinin önde gelen iki ismiydi.

Ev hapsinde olmalarından dolayı son dönemdeki protestolarda eskisi kadar faal rol üstlenemeseler de, hazırladıkları videolarla mesajları sosyal medya ve muhalif web siteleri üzerinden geniş kitlelere ulaşıyordu.