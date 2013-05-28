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Dünya

Venezuela kiliselerinde şarap kıtlığı

Sorunun sadece şarap ile sınırlı olmadığını ifade eden Monsenyör Lucker, buğdayın da dışarıdan ithal edildiğini ve un kıtlığı nedeniyle fiyatların arttığını vurguladı

28 Mayıs 2013 15:59

Venezuela'da temel tüketim maddelerinin tedariki konusundaki sıkıntılar Katolik kilisesini de etkiledi. Kilise, ayinlerde kullandığı şarap stokunun azaldığını açıkladı.

Kilisenin açıklamasında, bazı ürünlerde yaşanan sıkıntı nedeniyle ülkenin tek şarap üreticisinin kiliseye şarap satışına son verdiği belirtildi.

Muhalifler bazı maddelerdeki kıtlığı, devletin ekonomi üzerindeki katı denetimine ve iç üretim azlığına bağılıyor. Hükümet ise sorunun kaynağını muhalefetin başını çektiği komploya ve fiyat spekülasyonlarına bağlıyor.

Kilise sözcüsü Monsenyör Lucker, şarap üreticisi Bodegas Pomar adlı şirketin, karşılaştığı sıkıntılar nedeniyle artık şarap üretemediğini, üretim için gereken bazı ithal maddelerin kıt olduğunu açıkladığını ifade etti.

Sözcü, iki aylık stoklarının kaldığını, bunlar tükenince ülke dışından ithal imkânları konusunda emin olmadığını söyledi. Sorunun sadece şarap ile sınırlı olmadığını ifade eden Lucker, buğdayın da dışarıdan ithal edildiğini ve un kıtlığı nedeniyle fiyatların arttığını vurguladı.

Lucker, ayinlerde kullanılan kutsanmış ekmeğin bir paketinin fiyatının 50 bolivardan (8 dolar) 100 bolivara fırladığını belirtti.

BBC TÜRKÇE

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