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Dünya

Venezuela'da tuvalet kağıdı kalmadı

Şehirde yaşayan birçok kişi süpermarketlerde kalan tuvalet kağıtlarını alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu

17 Mayıs 2013 18:42

Venezuela’da tuvalet kağıdı stokları tükeniyor.

Başkent Caracas’ta son paketlerden birini almayı başaran Manuel Fagundes '71 yaşındayım ve ilk defa böyle bir durumla karşılaştım' dedi. \ Cristina Ramos, 2 haftadır tuvalet kağıdı aradığını ancak bir türlü bulamadığını belirtti.

Ekonomistler ülkede yaşanan kıtlığın hükümetin uyguladığı ekonomi politikalarından kaynaklandığını belirtti. Elindeki döviz rezervlerini tüketen hükümetin ithalatı sonlandırdığı iddia edildi.

Venezuela hükümeti, hükümet karşıtı güçlerin özel sektörle iş birliği yaparak ülke bütünlüğünü bozmak için kıtlık yarattığını ileri sürdü.

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