Venezuela kaçakçılara karşı en büyük parasını tedavülden kaldırıyor

Venezuela hükümeti, ülkenin en yüksek banknotu olan 100 Bolivarlık kağıt paraların, 72 saat içinde tedavülden kaldırılacağını açıkladı. Bu paraların yerini bozuk paralar alacak.

Hükümet, bu adımın kaçakçılığın ve ülkedeki gıda ve diğer temel tüketim malzemeleri sıkıntısının önlemesine yardımcı olacağına inanıyor.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, bu kararla sınır bölgelerinde faaliyet gösteren çetelerin, kağıt paraları değiştirmeye zamanı olmayacağını söyledi.

Nicolas Maduro televizyon konuşmasında, kaçakçıların sınır kapılarında para değiştirmesini engelleyeceklerini belirterek "Paralar ellerinde kalacak" dedi.

Maduro daha önce Kolombiya sınırındaki suç şebekelerinin, yüksek miktarlarda para bozdurarak Venezuela'dan süvbansiyonlu malları alıp Kolombiya'da yüksek karlarla sattığını söylemişti.

Maduro'nun muhalifleri, kararı ekonomik kriz karşısında "çaresizce" atılmış bir adım olarak niteliyor.

Muhalefet lideri Henrique Capriles twitter mesajında, "Bir beceriksiz iktidarda olunca! Tüm bu sorunlarımızın arasında kim böyle bir şey yapmayı akıl edebilir" dedi.

Birçok kişi, tüm 100 Bolivarlık banknotların üç günde değiştirilmesinin mümkün olmadığını savunuyor.

Muhalifler, kaçakçılığın önemli bir sorun olmasına rağmen, ülkedeki ekonomik krizin buna bağlanamayacağını söylüyor.

Ülkede aylardır, ilaçtan gıdaya birçok temel tüketim malzemesi bulunamıyor.

Venezuela parası Kasım'dan bu yana yüzde 60 değer yitirdi.

100 Bolivar'ın ABD dolarına karşı değeri yaklaşık 2 cent.

Ağır bir ekonomik ve siyasi kriz yaşayan Venezuela, dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Venezuela Merkez Bankası, 2016 enflasyon rakamlarını yayımlamadı. Ancak enflasyonun yüzde 500 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) da gelecek yıl enflasyonun yüzde 2 binin üzerinde olacağını tahmin ediyor.

Venezula Merkez Bankası, 15 Aralık'ta 20 bin Bolivarlık yeni banknotları piyasasa sunmaya hazırlanıyor.