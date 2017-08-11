Venezuela ekonomisi iflasın eşiğinde

Siyasi ve ekonomik krizin sarstığı Venezuela'da, ekonomistler devlet iflasıyla karşı karşıya olunduğu uyarısı yaptı. Ekonomideki olumsuz gelişmenin özellikle ekim ve kasım aylarında hissedileceği belirtiliyor.

Ülkenin en büyük bankaları arasındaki Venezolano de Credito'nun genel müdürü German Garcia-Velutini Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "O dönemden itibaren her ay yaklaşık 2 milyar dolar borç ödemesi yapılmaya başlanacak" dedi.

Venezuela'nın halihazırda borçlarını ödeyebilmek için altın rezervleri ve petrol sahalarının büyük bölümünü satmak satmak zorunda kaldığı belirtildi.

Devlet başkanı Nicolas Maduro başkanlığındaki sosyalist hükümete karşı aylardır protestoların sürdüğü ve yeni anaysayı hazırlayacak olan Kurucu Meclis'in seçilmesi ile birlikte gerginliğin daha da tırmandığı ülkede, ekonomi uzun bir süredir düşük petrol fiyatları nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

Enflasyon en yüksek seviyede

Ülkenin para birimi olan Bolivar'ın Ağustos'un ilk haftası yaklaşık yüzde 15 değer kaybettiği açıklanmıştı. Ülke, tarihinin en büyük ekonomik kriziyle mücadele ederken, Uluslararası Para Fonu IMF 2017 için yüzde 720'lik enflasyon tahmininde bulundu. Ülkede gıda fiyatları fahiş seviyeye yükselirken, ilaç gibi temel tıbbi malzemelerin arzında da sıkıntı yaşanıyor. Eleştirilerin odağındaki Maduro, ekonomideki durumdan muhalefeti ve 'ekonomik savaş' yürüttüğü suçlamasıyla ABD'yi sorumlu tutuyor.

Dış borcu yüksek olan ülkede muhalefet, ülkede gıda ve tıbbi malzeme stoklarının azalmasının, borçlardan kaynaklandığını tahmin ediyor. Ülkede petrol şiketi PDVSA'da hissesi olan birçok sosyalistin de iflas durumunda büyük zarara uğrayabileceği ve petrol ülkesinde büyük bir kaos yaşanabileceği endişesi hakim.

Kişi başına düşen gelir yüzde 40 düştü

Venezuela eski Planlama Bakanı Ricardo Hausmann Project Dyndicate için kaleme aldığı bir yazıda, kişi başına düşen gelirin 2013 yılından bu yana yüzde 40 azaldığına dikkat çekti.

Hausmann ülkedeki durumun, ABD, Batı Avrupa ya da Latin Amerika tarihinde görülmediği kadar kötü durumda olduğunu vurguladı. Çok yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşlar yoksulluğa sürüklenmiş durumda. Yapılan bir araştırmaya göre, 2014 yılından bu yana Venezuelalıların yüzde 75'i kilo kaybına uğradı.

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DW/dpa/GA/BÖ