Venezuela Devlet Başkanı'ndan ‘Diriliş: Ertuğrul' pozu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, TRT’de yayınlanan 'Diriliş: Ertuğrul' dizisinin hayranı çıktı. İyi Parti’nin de kendisine logo olarak seçtiği Kayı Boyu bayrağıyla poz veren Maduro, başına da ‘börk’ isimli başlığı taktı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin hikayesini konu alan Diriliş: Ertuğrul dizisinin hem yapımcısı hem de senaristi olan Mehmet Bozdağ, Maduro’nun fotoğraflarını sosyal medya hesabında yayınladı. Bozdağ, fotoğraflara “Diriliş Ertuğrul'u hayranlıkla takip eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bizlere selam göndermiş. Sayın Maduro'ya bu nezaketi için teşekkür ederim” notunu da düştü.