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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yardımcısı Çorum'da

Maddah, bir holdinge ait altın rafinerisinde incemelerde bulundu

16 Ocak 2019 21:14

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ekonomiden sorumlu yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, bir holdinge ait altın rafinerisinde incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a gitti.

Maddah ve beraberindeki heyet Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir holdinge ait altın rafinerisinde incemelerde bulundu.

Venezuela heyeti Amasya'daki Merzifon Havalimanı'na inip karayoluyla Çorum'a geçti. Heyeti Amasya'da Çorum Valisi Mustafa Çifçi ve beraberindeki heyet karşıladı.

Çorum'daki holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı da altın rafinerisi ziyaretinde de Maduro'nun yardımcısı Maddah'a tesis ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

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