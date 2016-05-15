Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Üretimi durduran fabrikalara el konacak, patronları hapse atılacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede üretimi durduran fabrikalara ey konulacağını ve sahiplerine hapis cezası verileceğini söyledi.

Ülke çapında olağanüstü hal ilan Maduro, başkent Caracas'ta destekçilerine yaptığı konuşmada, Venezuela'nın derin ekonomik krizin üstesinden gelmek için tüm üretim araçlarını iyileştirilmesi gerektiğini belirterek üretimi durduran iş adamlarının ‘ellerine kelepçe takılabileceği’ uyarısında bulundu.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Maduro, Venezuela'da yaşanan sorunların arkasındaki yabancı güçlerle savaşmak için olağanüstü hale ihtiyaç duyulduğunu, gelecek hafta sonu ‘yabancı tehditleri’ caydırmak için askeri tatbikatların yapılacağını kaydetti.

Muhaliflerden Maduro karşıtı gösteri

Venezuela Devlet Başkanı'nın destekçilerine seslendiği sırada Caracas'ta muhalifler, Maduro'nun iktidardan düşmesi için referanduma gidilmesi çağrısıyla gösteri düzenledi.

Muhalefet lideri ve eski devlet başkanı adayı Henrique Capriles, Venezuela'yı ‘her an patlayabilecek bir saatli bombaya’ benzeterek, "Kuyrukların olmadığı, ilaç alabileceğimiz bir ülke istiyoruz. Değişim istiyoruz" ifadesini kullandı.

Venezuela'da enflasyon oranı yüzde 180'i buldu

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Venezuela'nın ekonomisi, küresel petrol fiyatlarındaki düşüşten ciddi biçimde etkilendi. Ülkede resmi enflasyon oranının, yüzde 180'i bulduğu hesap ediliyor.

Venezuela'da muhalefet ay başında Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevden alınması için referandum yapılmasının ilk etabında gerekli imzaları Ulusal Seçim Konseyine (CNE) sunmuştu.

CNE'nin imzaları onaylaması durumunda, muhalefetin referandum için 20 milyon Venezuela seçmeninin 5'te birinin imzasını toplaması gerekiyor. Bu sayıda imzaya ulaşılırsa Venezuelalılar yapılacak referandumda Maduro'nun görevden alınmasını oylayacak.

Venezuela'da ilaç ve temel gıda ürünlerinin eksikliği, enerji tasarrufu için her gün uygulanan elektrik kesintileri ülkeyi toptan çöküşün eşiğine getiren sosyal huzursuzluğu pekiştiriyor. Başta günde 4 saat olarak planlanan elektrik kesintileri, bazı şehirlerde günde 15 saatten uzun sürüyor.