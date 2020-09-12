Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Petrol rafinerileri yakınında bir ABD casusu yakaladık

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki bir "ABD casusunu" yakaladıklarını iddia etti.

Maduro, ABD vatandaşının Falcon eyaletindeki Amuay ve Cardon petrol rafinerileri hakkında casusluk yaptığını ifade etti.ABD'nin yaptırım uyguladığı Venezuela, benzin kıtlığı yaşıyor.

Gözaltına alınan kişinin geçmişte CIA'in Irak'taki üslerinde görev yapmış bir asker olduğunu ileri süren Maduro, "Yakalandığında üzerinde özel silahlar ve çok miktarda nakit para vardı" dedi.

Maduro gözaltına alınan ABD vatandaşı hakkında bir yorum yapmazken Beyaz Saray'dan da henüz bir açıklama gelmedi.

Geçen ay, ülkede hükûmeti devirme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle iki eski Yeşil Bereli, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.