Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun liderlik imajını tazeleme adımları: Demir yumruklu "Süper Bıyık"

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Seçim Konseyi’nin görevden alınmasına ilişkin referandumu onayladığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun lider imajının güçlendirilmesi amacıyla, devlet televizyonunda yayımlanan çizgi karakter “Süper Bıyık” yaratıldı. Demir sol yumruklu “Süper Bıyık”, animasyonda eski ABD Başkanı Donald Trump benzeri bir kötü karakterle savaşıyor.

Venezuela Devlet Başkanı’nın liderlik imajını vurgulamak için yaratılan, süper kahraman karakteri “Süper Bıyık”, Maduro destekçilerinin övgüleriyle, muhalefetin tepkisiyle karşılaştı.

“Süper Bıyık”ın devlet televizyonunda yayımlanan bir bölümünde, kahraman Küba, Rusya ve Çin’in ürettiği Covid aşılarını Venezuela şehirlerine ulaştırmaya çalışırken ABD, Maduro’nın ülke içindeki düşmanlarıyla beraber bunu engellemeye çalışıyor. Animasyondaki kötü karakter “Onları yok edeceğiz, pandeminin merkezi olacaklar” derken Süper Bıyık günü kurtarıyor.

Muhalefet, devlet televizyonunda yayımlanan çizgi filmi eleştirerek bunun “lider kültü” oluşturmak için yapıldığını, hatta Nazi Almanyası döneminde Adolf Hitler'in sağ kolu olarak bilinen Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Joseph Goebbels tarzı zihin kontrolüne benzediğini söyledi.

Muhalefet lideri Julio Borges “Venezuela’nın Süper Yok Edicisi” ismini daha doğru olacağını söyledi. Borges, Maduro'nun Venezuela'daki yoksulluk ve yozlaşmadan sorumlu olduğunu söyleyerek gıda bulmakta zorlanan halkın fotoğrafını paylaştı.