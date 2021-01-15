Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD eşime benden boşanması için rüşvet teklif etti

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD hükûmetinin eşi Cilia Flores'e kendisinden boşanması için rüşvet teklif ettiğini iddia etti.

The Times gazetesinde yer alan habere göre, yıllık ulusa sesleniş konuşmasında ABD'nin Venezuela'da hükûmeti devirmek için çabaladığını söyledi. Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Özel Temsilcisi Elliot Abrams'ın, eşi Cilia Flores'e kendisinden boşanması için rüşvet teklif ettiğini iddia etti.

Maduro şu ifadeleri kullandı: "Elliot Abrams, Cilia'ya benden boşanmasını, ayrılmasını ve kendisine yüksek bir miktarda para vererek yeni bir hayat kurmasını sağlayacaklarını teklif etti. Aileye bile saygı duymuyorlar"