Venezuela'da muhalefetin gizemli Rus uçağı tepkisi

Caracas'a inen gizemli Rus uçağı Venezuela'da muhalefetin tepkisine neden oldu. Muhalif siyasetçilerden Guerra uçağın altın taşımak için kiralandığını öne sürdü. Maduro yönetiminden henüz açıklama yok.Rusya'ya ait bir yolcu uçağının Caracas'a sürpriz bir iniş gerçekleştirmesi üzerine gözler, Maduro yönetiminin siyasi krizle karşı karşıya olduğu Venezuela'ya çevrildi. Uluslararası haber ajansı Associated Press, söz konusu uçağın Rus Nordwind Havayolları'na ait olduğunu duyurdu. Pazartesi gecesi Venezuela'ya giden 400 yolcu kapasiteli Boeing 777 tipi uçağın, Çarşamba sabahı Maiquetia Havalimanı'nda park edilmiş şekilde görüldüğü aktarıldı. Havayolu şirketi, Rus uçağının Venezuela'ya inişini doğruladı. Ancak, uçağın ne taşıdığına ve güzergahına ilişkin bilgi vermedi. Normalde iç hatlarda ve güneydoğu Asya'ya uçuş gerçekleştiren uçağın, ilk kez Venezuela'ya gittiği belirtiliyor. Venezuela'nın eski Merkez Bankası yöneticilerinden muhalif siyasetçi Jose Guerra, kurum içerisindeki kaynaklarının uçağın altın taşımak için kiralandığı bilgisini kendisi ile paylaştığını duyurdu. Guerra, uçağın Venezuela'nın rezervinin yüzde 15'ini oluşturan 20 metrik ton altını taşımak için kiranlandığı iddiasını öne sürdü. "Bu iddia ciddiye alınmalı" Venezuelalı milletvekillerine seslenen Guerra bu iddianın ciddiye alınması gerektiğini dile getirdi. Guerra, "Bu rezervler Calixto Ortega'ya ait değil, Venezuela'ya ait" dedi. Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüten Calixto Ortega, Nicolas Maduro'ya yakın isimler arasında yer alıyor. Uçağa ilişkin Maduro hükümeti tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Venezuela'daki siyasi krizde, Hugo Chavez'in ölümü ile iktidarı devralan Nicolas Maduro'ya açık desteğini veren ülkelerden biri Rusya. Rus petrol devi Rosneft'in Venezuela'da çok sayıda yatırımı bulunuyor. Moskova, ayrıca Venezuela'ya silah sağlayan ülke konumunda. Reuters haber ajansı, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ülkeye giden Rus paralı askerler tarafından korunduğunu iddia etmişti. Ekonomik krizin pençesindeki Venezuela'daki siyasi kriz, muhalif lider Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından patlak vermişti. Avrupa ülkeleri Maduro'ya "serbest ve adil" yeni seçimlerin ilan edilmesi için sekiz günlük süre tanımıştı. DW,AP/ÖA,GA © Deutsche Welle Türkçe