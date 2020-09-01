Venezuela'da Maduro hükûmetinden seçim öncesi 110 muhalif siyasetçiye af

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesi seçime gitmeye hazırlanırken 110 muhalif siyasetiye af çıkarttı.

Af çıkarılan muhalifler arasında kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun hapsedilen eski özel kalem müdürü Roberto Marrero'nun yanı sıra birçok milletvekili bulunuyor. Af çıkarılan muhalif siyasetçilerin birçoğu cezaevindeyken bazıları hakkında dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonra başlatılan soruşturmalar hâlâ sürüyordu. Listede ismi bulunan bazı milletvekilleri de ihanet ve terörizm suçlamalarından korunmak için Karakas'taki büyükelçiliklere sığınmış veya ülkeyi terk etmişti.

Maduro'nun İletişim Direktörü Jorge Rodríguez af kararını açıklarken Aralık ayında yapılacak seçimlerden önce dünya ve Venezuela'ya "bir mesaj gönderdiklerini" ifade etti.

Venezuela'da muhalefet, tartışmalı geçen 2018 başkanlık seçimlerinin ardından Aralık'ta yapılacak parlamento seçimlerine katılma konusunda kararsız. Guaido, seçimleri boykot edeceğini söyledi.

Affedilen muhalif milletvekillerinin birçoğu Maduro'nun bu kararla seçimlerden önce uluslararası toplumun gözünde meşruiyet kazanmaya çalıştığını iddia ediyor. Maduro'yu eleştiren birçok kişi, Aralık seçimlerinde hükûmetin "ülkenin son demokratik kurumu" olarak da nitelendirilen meclisi "ele geçirmeye çalışacağını" ifade ediyor.