Venezuela CNN’in İspanyolca yayınlarını durdurdu

Venezuela Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, savaş propagandası yaptığı gerekçesiyle CNN kanalının İspanyolca yayınlarının durdurulduğu bildirildi.

Alınan kararla Amerika merkezli yayın yapan "CNN en Espanol” kanalının Venezuela'da yayınları engellendi.

Latin Amerika ülkesi ile ABD arasındaki gerginlik önce, Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı El Aissami'nin, uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla kara listeye alınmasıyla tırmanmıştı.

"Savaş propagandası" suçlaması

Venezuela Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez, CNN'nin "hatalarla dolu bir savaş propagandası operasyonu” yürüttüğünü söyledi. Rodriguez özellikle, CNN'nin şubat ayı başında yayınladığı ve Bağdat'taki Venezuela Büyükelçiliği'nin radikal İslamcılara pasaport ve vize sattığını iddia ettiği haberine atıfta bulundu. Haberde El Aissami'nin, bu vize anlaşmasının arka planındaki isim olduğu savunulmuştu. Rogriguez, haberin kaynağının 'muhalefet bağlantılı, emperyalistler için çalışan bir Venezuelalı' olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da hafta sonu CNN'in bir haberine öfkelenerek Amerikan kanalına "Venezuela'dan defol" şeklinde seslenmişti. Maduro, CNN'i, haberde, canlı yayında bazı öğrencilerin açlıktan bayıldığını söyleyen bir kızın yorumlarını manipüle etmekle suçlamıştı.

Maduro, “İftira atıp gerçeği çarpıtıyorlar… Venezuela’nın egemenliği ve kurumlarına karşı saldırıya kışkırtıyorlar“ demişti.

CNN'den açıklama

CNN tarafından yapılan açıklamada, Maduro yönetiminin adil olmayan bir şekilde CNN'nin 20 yıllık haber servisini durdurduğu, ancak yayınlara YouTube üzerinden ücretsiz ulaşılabileceği bildirildi.

Açıklamada, "CNN en Espanol'un sağlıklı bir demokraside basın özgürlüğü açısından hayati bir rol oynadığı” kaydedildi.

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Reuters/AFP, BS/BK