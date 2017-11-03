Venezuela borçlarını yeniden yapılandıracak

Maduro, ABD mali yaptırımlarının petrol ekonomisine bağımlı ülkenin borçlarını ödemesini zorlaştığını söyledi. Uluslararası alacaklılarla savaşmak istemediğini belirten Maduro, devlet petrol şirketi PDVSA'ya dış borcun 1,1 milyar dolarlık dilimini cuma günü ödemesi talimatı verdiğini açıkladı.

"Gerçek bir küresel mali eziyetle karşı karşıyayız" diyen Maduro göreve geldiği 2013 yılından bu yana dek Venezuela'nın alacaklılara 72 milyar dolarlık ödeme yaptığını söyledi.

Venezuela ekonomisi 2014 yılından bu yana yüzde 35 oranında küçüldü. Bu oranın ABD'nin 1929 Büyük Buhranı'nda yaşadığı ekonomik küçülmeden daha büyük olduğu belirtiliyor. Maduro hükümeti yabancı alacaklılara ödeme yapmakla, üç basamaklı enflasyon rakamları, gıda ve ilaç sıkıntısı yaşayan Venezuelalılara yardımcı olmak arasında sıkışmış durumda.

Ağustos ayında yeni mali yaptırımları devreye sokan Trump yönetimi, ABD'li yatırımcıların Venezuela'ya yeni borç vermesini yasaklamıştı. Birçok banka ve mali kuruluş da itibarlarına zarar vereceği endişesiyle hükümetin borçlarını yapılandırmaya yanaşmıyor.

Ancak Rusya geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklama ile Venezuela'nın 3 milyar dolarlık borcunu yeniden yapılandıracağını açıklamıştı. Rusya'nın açıkladığı paket, borcun bir kısmının ertelenmesini de içeriyor.

AP/EC,ÖA

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