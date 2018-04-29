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BBC Türkçe

Venezuela, Birleşmiş Milletler'i yalan söylemekle suçladı

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Venezuela'da insanlığa karşı suç işlenmiş olabileceğini söyleyen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el Hüseyin'i yalan söylemekle suçladı.

29 Nisan 2018 20:30

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza , Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el Hüseyin'i yalan söylemekle suçladı.

El Hüseyin, Venezuela'da "insanlığa karşı suç" işlenmiş olabileceğini, gerilimlerin artma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti.

1 Nisan'da artmaya başlayan hükümet karşıtı protestolarda bugüne kadar en az 120 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Arreaza, BM'den gelen bu eleştirinin temelsiz olduğunu söylerken El Hüseyin'in Venezuela'ya karşı düşmanlığına son vermesini talep etti ve BM'nin açıklamasının yalanlarla dolu olduğunu belirtti.

BM'nin yayınladığı raporda ülkede 124 kişinin öldürüldüğü, bunların 46'sının hükümeti destekleyenler ve polis, 27'sinin ise muhalifler tarafından öldürüldüğü, geri kalanlarının kimler tarafından öldürüldüğünün bulunamadığı aktarılmıştı.

Venezuela hükümeti, ülkedeki ekonomik ve siyasi krizi "hükümete karşı yürütülen emperyalist savaşa" bağlıyor.

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