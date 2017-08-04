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Dünya
Deutsche Welle

Venezuela Başsavcısı harekete geçti

Venezuela'da Başsavcılık anayasayı hazırlayacak Kurucu Meclis üyelerinin toplantısını engellemek için mahkemeye başvurdu.

04 Ağustos 2017 13:30

Venezuela Başsavcılığı, Caracas'taki mahkemeye anayasayı hazırlayacak Kurucu Meclis'in toplanmasının yasaklanması için mahkemeye başvuruda bulundu. Başvuruda Kurucu Meclis üyelerinin belirlendiği seçimlerde manipülasyon yapıldığına dair iddiaların bulunduğu belirtildi.

Başsavcı Luisa Ortega Diaz dün yaptığı açıklamada, seçimlere katılım oranının şişirildiği yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlattıklarını açıklamıştı. Oyların elektronik olarak verilmesi için ülkedeki bilgisayar sistemini tedarik eden Smartmatic şirketi seçimlerde manipülasyon yapıldığını duyurmuştu. Smartmatic'e göre seçimlere katılım oranı, seçim komisyonunun duyurduğu rakamların en az bir milyon altında. Seçim Komisyonu'na göre pazar günkü seçimlere 8 milyon 100 bin seçmen katıldı.

ABD'den Maduro'ya tepki

Venezuela'daki gelişmeler uluslararası alanda da yakından takip ediliyor. ABD dün yaptığı açıklamada, tartışmalı seçimlerle üyelerinin belirlendiği kurucu meclisi tanımayacağını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü kurucu meclis için, "Manipülasyonun yapıldığı sürecin kanunsuz ürünü" tanımını kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise seçimlerdeki yolsuzluk iddialarını yalanlıyor. Seçimlerin şeffaf bir ortamda yapıldığını söyleyen Maduro, "Seçimlere hiç kimse tarafından leke sürülemez, oy kullanma süreci ve sonrasında gerekli denetlemeler yapıldı" dedi.

Venezuela muhalefeti anayasayı hazırlayacak kurucu meclisi boykot ediyor. Muhalefet kurucu 545 üyeli Kurucu Meclis'e Maduro'yu destekleyenlerin seçildiğini, meclisin parlamento dahil birçok resmi kurubu feshedebileceğini belirtiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/HT/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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