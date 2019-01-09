Venezuela ABD yaptırımlarına karşı WTO'ya başvurdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Ocak (DHA) – Venezuela, ABD’nin Venezuela ürün ve hizmetlerine uyguladığı yaptırımlar için Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) \"anlaşmazlık danışmanlığı\" başvurusunda bulundu.

Venezuela WTO’ya yaptığı başvuruda, ABD’nin Venezuela kamu borcu likiditesi, Venezuela dijital para birimi işlemleri ve “Özel Belirlenmiş Vatandaş ve Engellenmiş Kişiler Listesi’ne (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List)” uyguladığı yasa ve düzenlemelerin, WTO Genel Gümrük ve Ticaret Anlaşması’na (GATT) ve Hizmet Ticareti Genel Anlaşması’na (GATS) uymadığını savunuyor.