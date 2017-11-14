Venezuela 60 miylar dolar borcunu yeniden yapılandırıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Kasım (DHA) – Latin Amerika ülkesi Venezuela 60 milyar dolar tutarındaki borcunu yeniden finanse etmeyi planladığını açıkladı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Pazartesi günü Karakas’ta yatırımcılarla gerçekleşen toplantıda pazarlık yaptı fakat henüz Venezuela’nın büyük tutardaki borcunu hafifletmek için henüz bir anlaşma sağlanamadı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s da ülkenin kredi notunu “seçilmiş temerrüt” seviyesine indirmiş, ayrıca ülkenin yerel para cinsinden kredi notlarını olasi bir temerrüde düşme riskine karşı izlemeye almıştı.