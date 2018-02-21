Venezuela "petro" ön satışında 735 milyon dolar talep topladı

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Şubat (DHA) – Venezuela, petrol destekli kripto para birimi \"petro\"nun ön satışının ilk gününde 735 milyon dolar talep topladı. İtalya\'da kripto paralar ile ilgili kamuoyu görüşmeleri sonlandırılırken, Güney Kore\'de kripto paralar konusunda \"normalleşme\" çağrısı yapıldı.

Bitcoin.com’da yer alan habere göre Venezuela hükümeti petro alıcılar için bir manuel de yayınladı ve alım yapmak isteyenlerin sağlam para birimleri ve kripto para birimleriyle alım yapabileceklerini, bolivar ile alımın ise mümkün olmadığını duyurdu. Hükümet ayrıca para aklamayla mücadele için uyum kılavuzu da yayınladı.

20 Şubat’ta başlayan ön satışta 82.4 milyon petro satışa sunulurken Venezuela Başkan Yardımcısı tareck El Aissami Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Petro kripto para hem Venezuela vatandaşları tarafından hem de yabancı ülke vatandaşları tarafından alınabilir” dedi.

Venezuela Kripto para birimleri amiri Carlos Vargas Telesur televizyonundaki habere göre “Ön satış ve halka arz sağlam para birimleri ve kripto para birimleri ile yapılabilecek fakat bolivar ile yapılamayacak. Petro’yu emin ellere emanet etmek bizin sorumluluğumuz” diye konuştu.

Petro almak isteyen kişiler Etherdelta platformunu ziyaret edebilirler.

İtalya kripto para konusunda kamuoyu görüşünü aldı

İtalya’da hükümet kripto para ticaretiyle ilgilenenlerin fikirlerini aldığı kamuoyu görüşmelerini sonlandırdı. Hazine Bakanlığı bu görüşmelere istinaden 2 Şubat’ta yayınladığı kara para aklamayla mücadelede kripto paraya ilişkin düzenlemeyi genişletmeyi planlıyor. İki haftalık süreçte ilgili taraflar genişletilecek düzenleme için öneri ve taleplerini hükümete iletti.

İtalya’da 2017’nin Mayıs ayında yayınlanan başka bir kripto paraya ilişkin karar ise kripto para ticareti yapanların yasadışı işlemlerin önlenmesi için yükümlülüklerini yerine getirmesini gerektiriyordu. Yeni belge ise bu ilgili tarafların faaliyetlerini düzenli olarak Maliye Bakanlığı’na bildirmesini zorunlu hale getirecek.

Güney Kore kripto paralara olan tutumunda U-dönüşü yaptı

Kripto para birimlerinin yasaklanabileceği konuşulan Güney Kore’de finansal düzenleyici ve denetim otoritesi FSS ülkedeki kripto para piyasalarının “normalleşmesi” ve geliştirilmesi çağrısı yaptı. CCN.com’daki habere göre FSS direktörü Choe Heung-sik hükümetin “normal – anonim olmayan kriptopara işlemlerini destekleyeceğini” söyledi. Choe dün gerçekleştirdiği basın toplantısında “Tüm dünya kriptoparalar için yasal çerçeve hazırlığında bu yüzden hükümet düzenlemeleri artırmaktan ziyade normalleştirme üzerinde çalışmalı” dedi. Kripto para piyasaları bunu pozitif bir işaret olarak değerlendiriyor.