Venezuela 2018 seçimlerinde muhalefetin yer almasını yasakladı

Mergim Özdamar / İstanbul, 11 Aralık (DHA) - Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ülkenin ana muhalefet partilerinin gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yer almasının yasaklandığını söyledi.

Maduro, yalnızca Pazar günkü belediye başkanlığı seçimlerinde yer alan partilerin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bulunabileceğini açıkladı.

“Önce Adalet”, “Popüler İrade” ve “Demokratik Hareket Parti” liderleri seçim sisteminin taraflı olduğunu söyledi ve oylamayı boykot etti. Cumhurbaşkanı Maduro ise Venezuela’daki sistemin tamamen güvenilir olduğunda ısrar ediyor.

Pazar günkü konuşmasında, muhalefet partilerinin siyasi haritadan kaybolduğunu söyleyen Maduro, \"Bugün katılamayan ve seçimlerin boykot edilmesi çağrısında bulunan partiler, artık seçimlere katılamayacak\" dedi.

Ekim ayında üç ana muhalefet partisi Pazar günkü oylamayı boykot edeceğini açıklamış ve seçimlerin sadece Başkan Maduro\'nun diktatörlüğüne hizmet ettiğini söylemişti.

Maduro\'nun duyurusu muhalefeti provoke edecek bir tasarı olarak yorumlanıyor. Tasarı muhalefetin tanımayı reddettiği ve antidemokratik olduğunu söylediği Ulusal Kurucu Meclis tarafından ortaya kondu.

Maduro, partisinin 335 belediye başkanlığının 300\'den fazlasını kazandığını söyledi. Seçime katılım oranı yüzde 47 olarak gerçekleşti.

Venezuela, temel malların yetersizliği ve enflasyonun yükselmesi ile giderek kötüleşen bir ekonomik krizden geçiyor.