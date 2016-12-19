Venezuela: 100 Bolivarın kaldırılması düşmanlarımıza karşı zafer

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ülkenin en çok kullanılan banknotunu dolaşımdan kaldırması yönündeki ani kararının, ülkesinin düşmanlarına karşı elde ettiği bir zafer olduğunu söyledi.

Nicolas Madura, milyonlarca 100 bolivarlık banknotun dolaşımdan kaldırılma kararının karaborsayı çökerttiğini belirtti.

Banknotların dolaşımdan kaldırılmasının yarattığı nakit sıkıntısı bazı eyaletlerde protesto gösterilerinin ve yağmalama gibi olayların yaşanmasına neden oldu.

Maduro Cumartesi günü yaptığı açıklamada, banknotların piyasadan çekilmesini Ocak ayına ertelemişti.

Yerel basın kuruluşları, bazı işletmelerin şu an halen dolaşımda olmasına karşın 100 Bolivarlık banknotları kabul etmemeyi sürdürdüklerini bildiriyor.

Hükümet, bu adımın kaçakçılığın ve ülkedeki gıda ve diğer temel tüketim malzemeleri sıkıntısının önlemesine yardımcı olacağına inanıyor.

Maduro'nun muhalifleri ise kararı ekonomik kriz karşısında "çaresizce" atılmış bir adım olarak niteliyor.

100 Bolivar'ın ABD Dolarına karşı değeri yaklaşık 2 cent.