T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Venezuela: 100 Bolivarın kaldırılması düşmanlarımıza karşı zafer

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ülkenin en çok kullanılan banknotunu dolaşımdan kaldırması yönündeki ani kararının, ülkesinin düşmanlarına karşı elde ettiği bir zafer olduğunu söyledi. Maduro'ya göre bu kararla karaborsa çökertildi.

19 Aralık 2016 15:33

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ülkenin en çok kullanılan banknotunu dolaşımdan kaldırması yönündeki ani kararının, ülkesinin düşmanlarına karşı elde ettiği bir zafer olduğunu söyledi.

Nicolas Madura, milyonlarca 100 bolivarlık banknotun dolaşımdan kaldırılma kararının karaborsayı çökerttiğini belirtti.

Banknotların dolaşımdan kaldırılmasının yarattığı nakit sıkıntısı bazı eyaletlerde protesto gösterilerinin ve yağmalama gibi olayların yaşanmasına neden oldu.

Maduro Cumartesi günü yaptığı açıklamada, banknotların piyasadan çekilmesini Ocak ayına ertelemişti.

Yerel basın kuruluşları, bazı işletmelerin şu an halen dolaşımda olmasına karşın 100 Bolivarlık banknotları kabul etmemeyi sürdürdüklerini bildiriyor.

Hükümet, bu adımın kaçakçılığın ve ülkedeki gıda ve diğer temel tüketim malzemeleri sıkıntısının önlemesine yardımcı olacağına inanıyor.

Maduro'nun muhalifleri ise kararı ekonomik kriz karşısında "çaresizce" atılmış bir adım olarak niteliyor.

100 Bolivar'ın ABD Dolarına karşı değeri yaklaşık 2 cent.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas MaduroMaduroCumhurbaşkanı Nicolas MaduroMaduraCumartesiOcakBolivarlıkBolivar ABD Dolarına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24