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BBC Türkçe

Venedik'te tuzlu hesap kesen restorana tuzlu ceza

Geçen hafta 4 Japon turiste 4 biftek, bir balık kızartması ve su için 1143 euro hesap ödeten restorana 20 bin euro ceza kesildi. Venedik Ticaret Odası, Japon turistlere paralarını iade etme sözü verdi. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

29 Nisan 2018 20:30

Venedik'te geçen hafta 4 Japon turiste 4 biftek, bir balık kızartması ve su için 1143 euro hesap ödeten restorana 20 bin euro ceza kesildi.

Osteria da Luca isimli restorana kesilen ceza doğrudan şişirilmiş hesap için değil, restoranla ilgili şikayetin ardından yapılan teftişlerde belirlenen kural ihlalleri için verildi.

Venedik gazetesi La Nuova Venezia'nın haberine göre restoranın "yapısal ve gıda güvenliğiyle ilgili bazı kuralları ihlal ettiği" tespit edildi.

Japon turistlerin 1143 euro'luk hesabın yalnızca kredi kartı slipine sahip olması nedeniyle de ayrıca bir inceleme başlatıldı.

Restoranın yasal bir gereklilik olmasına rağmen fatura kesmediği tespit edilirse vergi cezasına çarptırılması da söz konusu olacak.

Öte yandan daha önce de benzerleri yaşanan bu gibi olaylar nedeniyle Venedik kentinin imajının zarar görmesinden rahatsız olan Venedik Ticaret Odası, Japon turistlere paralarını iade etme sözü verdi.

Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamada, "Venedik'in imajını kurtarmak adına ve bu Japon öğrenci grubundan özür dilemek için" ödedikleri hesap tutarının karşılanacağı belirtildi.

Venedik Oteller Birliği de Japon öğrencilere 2 gece kentteki lüks bir otelde ücretsiz konaklama teklif etti.

Geçen hafta Cuma günü yaşanan olayın ardından Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro da bir açıklama yaparak, şikayetin inceleneceğini ve doğrulanması haline "sorumluların cezalandırılması için mümkün olan her şeyin yapılacağını" söylemişti.

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