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Dünya

Venedik'te tekerlekli bavullar yasaklanıyor!

Turistlere bavulun büyüklüğüne göre, 100 ila 500 Euro arası para cezası kesilecek

21 Kasım 2014 21:06

İtalya’nın dünyaca ünlü kenti Venedik tekerlekli bavulları yasaklamaya hazırlanıyor.

Mehmet Çiftçi'nin Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, kenti ziyaret edecek turistlere, sert tekerlekli bavulları kullanmaları halinde bavulun büyüklüğüne göre, 100 ila 500 Euro arasında para ceza kesilecek.

Yasağın, ünlü kenti ziyarete gelen turistlerin yerleşme yerlerine giderken veya şehirden ayrılırken bavullarının çıkardığı gürültüden halkın rahatsız olması nedeni ile alındığı açıklandı.

Turistlere ziyaretlerinde daha az ses çıkaran yumuşak tekerlekli bavullar ile elde taşınan bavulların kullanılması tavsiye edildi.

Venedik Özel Komiseri Vittorio Zappalorto, kent sakinlerinin bavulların çıkardığı gürültülere artık dayanamaz hale geldiğini ileri sürerek şunları söyledi:

“Burayı yılda 20 milyon turist ziyaret ediyor. Yılın her ayı turist geliyor; onların taşıdıkları bavulların çıkarttığı gürültüyü bir de siz düşünün.”

Yasaktan kent sakinleri sorumlu tutulmayacak. Tekerlekli bavul yasağının önümüzdeki 2015 yılının Mayıs’tan önce yürürlüğe girmesi beklenmiyor.

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