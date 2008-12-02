T24 LogoT24 Logo
Çevre

Venedik'te sel alarmı

İtalya'nın Venedik kentinde deniz seviyesinin 1,5 metreden fazla yükselmesi üzerine sel uyarıları yapıldı

02 Aralık 2008 02:00

İtalya'nın Venedik kentinde deniz seviyesinin 1,5 metreden fazla yükselmesi üzerine sel uyarıları yapıldı.

Venedik'te sel alarmı - FOTOGALERİ

Venedikli yetkililere göre, deniz gün içinde son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 1.56 metreye yükseldi ve 1.10 metrelik normal yükselme seviyesini oldukça aştı.

Öğle saatleri yaklaşırken özellikle şehirdeki turistik San Marco Meydanı ve sokakların çoğunun sular altında kaldığı haberleri geldi.



Venedik Belediye Başkanı Massimo Cacciari, kent sakinlerini evlerinde kalmaları için uyardı. Cacciari, kente gelmek isteyen turistlere de bir daha düşünmeleri çağrısı yaptı.

Venedik aslında yılın 200 günü aslında su altında. 2011'e kadar inşasının tamamlanması planlanan su altı barajıyla kentin sellere karşı korunması planlanıyor.



Venedik'te 1986 yılında deniz 1,58 metre yükselmişti. 1979'daki yükseliş ise 1,66 metre olmuştu.

İtalya'nın kanallarıyla ünlü kenti, en etkili su baskınıyla 1966 yılında karşılaşmış; sular 194 santimetre yükselmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24