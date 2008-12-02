Venedik'te sel alarmı

Venedikli yetkililere göre, deniz gün içinde son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 1.56 metreye yükseldi ve 1.10 metrelik normal yükselme seviyesini oldukça aştı.Öğle saatleri yaklaşırken özellikle şehirdeki turistik San Marco Meydanı ve sokakların çoğunun sular altında kaldığı haberleri geldi.Venedik Belediye Başkanı Massimo Cacciari, kent sakinlerini evlerinde kalmaları için uyardı. Cacciari, kente gelmek isteyen turistlere de bir daha düşünmeleri çağrısı yaptı.Venedik aslında yılın 200 günü aslında su altında. 2011'e kadar inşasının tamamlanması planlanan su altı barajıyla kentin sellere karşı korunması planlanıyor.Venedik'te 1986 yılında deniz 1,58 metre yükselmişti. 1979'daki yükseliş ise 1,66 metre olmuştu.İtalya'nın kanallarıyla ünlü kenti, en etkili su baskınıyla 1966 yılında karşılaşmış; sular 194 santimetre yükselmişti.