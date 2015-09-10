Venedik'te Altın Aslan heyecanı



Şu ana kadar en çok dikkat çeken isim ABD’li süper yıldız Johnny Depp oldu. 'Black Mass' filmi için gelen Depp’in kırmızı halıda boy göstermesi heyecan yarattı. Yanında oyuncu eşi Amber Heard da vardı. O da festivalin yarışma bölümünde yer alan "Danish Girl" filminde oynadı.

Henüz Johnny Depp kadar iyi tanınmasa da o da bir yıldız. İngiliz Eddie Redmayne, sene başında fizikçi Stephen Hawking’i canlandırdığı rolüyle Oscar kazandı. Şimdi Venedik’te gösterilen "The Danish Girl" filminde bir transseksüeli oynuyor.

Rus Aleksander Sokurov uzun yıllardır rejisör koltuğunda oturan yıldız bir yönetmen. Sokurov festivalde "Frankofonia" adlı filmiyle yer alıyor. Kırmızı halıda oyuncu Ekaterina Mtsitouridze ile boy gösterdi.

Zaman kavramı ortadan kalkıyor

Sokurov'un 'Frankofonia' adlı filminde dokümanter ve hayali sahneleri birbiriyle birleşiyor. Aynı zamanda zaman mefhumu da ortadan kalkıyor. Filmin konusu aslında İkinci Dünya Savaşı sırasında Paris'in Almanlar tarafından işgal edilmesi ama bazı sahnelerde Napolyon da görünüyor.

Altın Aslan için yarışan filmlerden Cary Fukunaga’nın çocuk asker draması "Beats of No Nation" büyük övgü topladı. Özellikle küçük İbrahim Attah, kötü muamele gören ve savaş ağaları tarafından suistimal edilen çocuk asker rolüyle seyirciden büyük alkış aldı.

Altın Aslan için yarışan film Avustralya yapımı. Sue Brooks’un yönettiği film bir ebeyn-kız dramı. Genç Grace aile kasasını soyduktan sonra ortadan kaybolur. Mutlaka sevdiği grubun bir konserine gitmek istemektedir. Bir eleştirmen "Gözlerden yaş gelecek kadar komik bir film" olduğunu yazdı.

Kırmızı halı üzerindeki performans

Oyuncuların filmlerde olduğu kadar en azından Venedik’teki kırmızı halı üzerinde sergiledikleri performans da önemli. "A Bigger Splash" filminin oyuncuları Matthias Schoenaerts, Dakota Johnson, yönetmen Luca Guadagnino, Tilda Swinton, Corrado Guzzanti ve Ralph Fiennes de Venedik'e geldi.

Fransa’nın ödül yarışına giren filmi "Marguerite"nin konusuna müzik hakim. Catherine Frot filmde 1920’lerde Paris’te eksantrik müzikseverlerin etrafında toplandığı varlıklı bir kadını canlandırıyor. Ancak okuduğu şarkılar arkadaşları tarafından beğenilmez.

Festivalden hangi filmin Altın Aslan ile ayrılacağı cumartesi akşamı belli olacak. Seçici jürinin başkanlığını Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron yapıyor.