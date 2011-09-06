Venedik'te Al Pacino’ya onur ödülü

T24 - Venedik Film Festivali’nde onur ödülü İtalyan asıllı ünlü aktör ve yönetmen Al Pacino’ya verildi.







Bu yıl 68'incisi düzenlenen festivalin gala gecesinde Jaeger-LeCoultre Onur Ödülü çağdaş sinema sanatına yaptığı hizmetlerden ötürü Al Pacino'ya verildi. Festivalde ayrıca ünlü aktörün rol alıp yönettiği “Wild Salome” adlı film de gösterildi.



Film, İrlandalı yazar Oscar Wilde'ın Salome adlı eserinden esinlenerek hazırlanmış. Orijinali Fransızca olan trajedi, Musevi kral Hirodes'in üvey kızı Salome'ye olan takıntısını konu alıyor.



Al Pacino filmde Kral Hirodes'i canlandırırken, Salome rolünde aktrist Jessica Chastain var.



Festivali takip eden gazeteciler dün 71 yaşındaki aktöre gelecekte ne gibi hedefleri olduğunu sormuş; Al Pacino bu sorulara "Geleceğim mi? Hiçbir fikrim yok" yanıtını vermişti.



