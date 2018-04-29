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BBC Türkçe

Venedik'te 4 Japon turiste kesilen 1100 euro hesap isyan ettirdi

İtalya'nın en turistik kentlerinden Venedik'te bir restoranın, dört biftek, bir karışık balık kızartması ve su için dört Japon turiste 1100 euro hesap çıkarması büyük tepki çekti. Venedik Belediye Başkanı, "Utanç verici olay doğrulanırsa sorumlular cezala

29 Nisan 2018 20:30

İtalya'nın en turistik kentlerinden Venedik'te bir restoranın, dört biftek, bir karışık balık kızartması ve su için dört Japon turiste 1100 euro hesap çıkarması büyük tepki çekti.

Venedik'te özellikle turistik meydanlardaki restoranlarda zaman zaman yaşanan "tuzlu hesap" vakalarının son örneği Venedik Belediye Başkanı'nı da isyan ettirdi. Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, "utanç verici olayın doğrulanması halinde sorumluların cezalandırılacağına" dair söz verdi.

İtalyan basınındaki haberlere göre 4 Japon öğrenci geçen Cuma günü, Venedik'in ana meydanı San Marco yakınlarındaki bir restoranda öğle yemeği yedi.

4 biftek, bir karışık balık kızartması yiyen ve sadece su içen turistler gelen hesabı gördüklerinde şaşkına döndü.

Bu 4 kişi ile birlikte Venedik'i ziyaret eden ancak başka bir restoranda yemek yiyen 3 arkadaşlarına da 3 tabak deniz ürünlü makarna için 350 euro hesap çıkarıldı.

Olayı duyuran Gruppo 25 Aprile adlı Venedik merkezli sivil platform, Japon turistlerin polise şikayette bulunduğunu, kendilerinin de gelişmeleri takip ettiklerini açıkladı.

Gruppo 25 Aprile, restoranın ismini açıklamazken bir Çinliye ait olduğunu ve Mısırlı biri tarafından işletildiğini belirtti. Platformun açıklamasında, "Venedik'in adını lekeleyenler tüm Venediklilere zarar veriyor" denildi.

Platformun sözcüsü Marco Gasparinetti de, yaklaşan karnaval şenlikleri öncesinde turistleri bu gibi aldatmacalardan korumak amacıyla Facebook sayfalarında bir kılavuz yayınlayacaklarını ve bir şikayet hattı oluşturacaklarını söyledi.

Olayla ilgili haber siteleri ve sosyal medyada verilen tepkiler arasında da, "Böyleleri İtalya'yı rezil ediyor", "Ne yemişler, panda eti mi?", "Bifteğin yanında şarap değil de su içmişlerse 1000 euro ceza az bile" gibi yorumlar yer aldı.

Venedik'te daha önce de benzer vakalar yaşanmış ancak gelen tepkiler bu seferki kadar üst düzey olmamıştı.

Geçen Kasım'da 3 kişilik bir İngiliz aile 526,5 euro'luk hesaba itiraz edince Belediye Başkanı Brugnaro'nun tepkisini çekmişti.

Brugnaro bu vakada kendisine mektup yazan aileyi "dilenciler" diye tanımlayarak "Bir bahşiş bile bırakmamışlar. Venedik'e geliyorsanız Venedik'te olduğunuzu bilmelisiniz, birazcık para harcamalısınız" demişti.

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