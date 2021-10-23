Venedikli sanatçıların 16. yüzyılda çizdiği Osmanlı padişahları portreleri satılacak

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6 Osmanlı İmparatorluğu padişahının 1579 yılında Venedik'te yapılan portreleri önce Londra'da sergilenecek, daha sonra da açık artırmayla satılacak.

14 portelik ilk set ilk olarak 1579 yılında Venedik'te yapılmış, daha sonra bu eserlerin kopyaları üretilmişti. Orijinal setin parçaları şu anda hala Almanya'nın Münih kentinde sergilenirken, 6 parçalık kopya set bu hafta sonu Christie's London'da sergilenecek.

Eserler, 28 Ekim'de açık artırma ile sahiplerini bulacak.

Orijinal set, Venedik'in en önemli ressamlarından kabul edilen Veronese tarafından yapılmıştı. Satılacak olan 6 kopyanın ise onun yakın bir takipçisi tarafından yapıldığı ifade edildi.

Christie’s'in İslam Departmanı'nın başındaki Behnaz Atighi Moghaddam, "Venedikli sanatçılar, bu sultanlardan hiçbirini görmedi. Sanatçılar bunları temsilcilerin onların karakterleri hakkında aldıkları notlardan yola çıkarak çizdi" dedi.

Moghaddam, "Birçok sultanın lakabı vardı. 1. Selim, gaddar diye bilinirdi. Çünkü acımasız bir liderdi ve birçok devlet insanını öldürdü. Portresine baktığınızda o siniri görebiliyorsunuz. 2. Selim, sarhoş diye bilinirdi. İri yanakları ve şişkin gözlerinde bunu görebiliyorsunuz" diye konuştu.