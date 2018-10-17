Venedik ve Adana Film Festivalleri'nden ödülle döndü: 'Anons' 19 Ekim'de izleyici karşısında

Dünya prömiyeri yapılan 75. Venedik Film Festivali'nden ödülle dönen "Anons" filmi, 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde de 4 ödüle layık görüldü. Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un Venedik ve Adana Film Festivalleri'nden 'Jüri Özel Ödülü'yle dönen yeni filmi 'Anons' 19 Ekim’de izleyiciyle buluşuyor.

'Anons' 2 gün sonra izleyici karşısında. Mahmut Fazıl Coşkun’un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosu Coşkun'un dışında oyuncu ve yazar Ercan Kesal'ın da kaleminden izler taşıyor. 'Anons'un başrollerinde ise Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç ve Şencan Güleryüz var.

Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun imzalı, Hollywood Reporter eleştirmenleri tarafından da 'sonbahar festivallerinin en iyi 25 filmi' arasında gösterilen 'Anons', Ordudan tasfiye edilmiş dört eski askerin İstanbul Radyosu’nda bir gece boyunca bir darbe bildirisini anons etme girişimini anlatan absürt bir komedi.