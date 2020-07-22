Venedik'te gondollar, "artık turistler kilolu olduğu için" kapasite düşürdü

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Venedik'te gondol sahipleri, "kilolu turistler" sebebiyle kapasite düşürme kararı aldıklarını bildirdi.

İtalyancada gondola da nolo adıyla bilinen ve şehrin kanallarında turistleri gezdiren gondollar kapasitesini 6 kişiden beş kişiye düşürdü. Büyük gondollarda ise kapasite 14'ten 12'ye indirildi.

The Guardian'a konuşan Venedik Gondolcular Birliği Başkanı Andrea Balbi, "Turistlerin 10-15 yıl önceye kıyasla biraz daha kilolu olduğu bir gerçek" dedi.

Nalbi, gondollara çok yük binmesinin araca su girmesine sebep olduğunu belirterek, her turisti tartamayacakları için kapasite düşürme kararı aldıklarını ifade etti.

Yedek Gondolcular Birliği Başkanı da La Repubblica'ya yaptığı açıklamalarda sözünü sakınmayarak, "Turistler artık çoğunlukla kilolu. Gondolda yarım ton etle suda gitmek tehlikeli" dedi.