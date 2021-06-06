Venedik'te dev gemiler, protestolarla karşılandı

İtalya'nın kanallarıyla ünlü şehri Venedik'te dev yolcu gemilerinin tekrar devreye girmesi protestolara neden oldu.

The Guardian'ın haberine göre, daha önce dev yolcu gemisi istemeyenlerin birçok kez kampanyalar düzenlediği Venedik'te cumartesi günü bir kruvaziyer gemisi, tarihi şehrin limanına yanaştı. Protestocular, İtalyan hükümeti tarafından kandırıldıklarını iddia ediyor.

İtalya Başbakanı Mario Draghi hükûmetinin kruvaziyer gemilerinin Venedik'te yasaklanacağını ilan etmesine rağmen, 17 ay sonra ilk kez bir kruvaziyer gemisi, lagün şehrinde görüntülendi. 92 bin tonluk gemi MSC Orchestra, cumartesi günü Güney İtalya'daki Bari'ye gitmeden önce 650 yolcu topladı.

No Grandi Navi (Büyük Gemilere Hayır) adlı protestocu grubun lideri Tommaso Cacciari, "İtalyan hükûmeti yalnızca Venedik vatandaşlarını değil, dünya çapındaki gazeteleri ve kamuoyunu kandırmakta çok başarılı." dedi.

Hükûmet, mart ayı sonlarında kruvaziyer gemilerin, San Marco Meydanı'nı geçip tarihi merkeze yanaşmasının yasaklanacağını duyurmuştu. Gemilerin Marghera sanayi limanına yönlendirilmesine yönelik planlar yapılmıştı.

Lagüne zarar verdikleri ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki binaların temellerini aşındırdıkları öne sürülen, kruvaziyer gemileri hakkında İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini, gemilerin Venedik'in merkezine gelmesinin durdurulduğunu yineledi.

Venedik'te yaşayan Elena Riu, “Beyannamelerin boşa gitmesine alıştığımız için bu beni şaşırtmıyor. Ancak pandemi sırasında daha iyi bir seçenek bulabilmek için çok zaman vardı. Bunun yerine hiçbir şey değişmedi.” dedi.

Mayıs ayı ortasında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından turistler, pandemiden önce yılda yaklaşık 28 milyon ziyaretçi ağırlayan Venedik'in dar şeritlerini yeniden doldurmaya başladı.