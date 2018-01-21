T24 LogoT24 Logo
Gündem

Venedik sirki, Nevşehir'de gösteri yaptı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- VENEDİK sirki, gösterilerine devam ettiği Nevşehir'de şovlarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı

21 Ocak 2018 20:10

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- VENEDİK sirki, gösterilerine devam ettiği Nevşehir\'de şovlarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.
Nevşehir’de bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte Venedik sirki yaptığı akrobasi gösterileri ilgiyle izlendi. Venedik sirki Rusya’dan getirilen piton yılanı ve Hindistan’dan gelen papağan ile palyaço, jönklör, sihirbaz küp, denge, pramit ,ip, çember şov gösterileri yaptı. Piton yılanını el ve omuzlarına alan çocuklar fotoğraf çektirdiler. Alışveriş merkezi genel müdürü Göktürk Özhan, \"İlk organizasyonu yaptık sonrasında Nevşehir’den gelen yoğun talepler üzerine ikincisini yapma kararı aldık.Bunu yaparken 15 Tatili baz aldık. Karne heyecanını artırmak için hediye verdik güzel bir organizasyon herkesi bekliyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KORKMAZERNEVŞEHİR DHA VENEDİKNevşehirNevşehirdeVenedikRusyadanHindistandanPitonAlışverişGöktürkNevşehirdenBunuTatiliKarneFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24