Venedik Sarayı'ndaki maskeli balonun yıldızı Rahmi Koç

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Gianpaolo Scarante, görev süresinin bitişi vesilesiyle Beyoğlu’ndaki Venedik Sarayı’nda ‘maskeli balo’ düzenledi. Ünlü işadamı Rahmi Koç, kostümüyle gecenin en renkli siması oldu.

İtalya’nın kanalları ve gondollarıyla ünlü kenti Venedik’te her yıl düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı geleneksel Venedik Karnavalı’nın bir benzeri Beyoğlu’ndaki Venedik Sarayı’nda düzenlendi.

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Gianpaolo Scarante’nin ev sahipliğinde gerçekleşen baloya katılanlar, kostümleri ve maskeleriyle renkli görüntüler sergiledi.

Rahmi Koç’un İngiliz asilzadeleri gibi giyindiği maskeli baloda, Mehmet Kunt Zorro, Uğur Batur ise papaz oldu. Ebru-Haluk Sanver’in Osmanlı kostümleriyle katıldığı kutlamada, Ece Vahapoğlu de çiçekli gelinlikle objektife poz verdi.

İtalyan mutfağından yemeklerin ikram edildiği balo, müzik ve eğlencelerle gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.