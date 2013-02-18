Venedik Komisyonu, Anayasa Uzlaşma Komisyon'na destek için başvurdu

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Ülkelerin anayasa yapımında yararlandıkları Venedik Komisyonu’nun, anayasa çalışmalarına destek için TBMM Başkanlığı’na girişimde bulunduğu anlaşıldı.

Komisyonun CHP’li üyesi Atilla Kart, Venedik Komisyonu’nun Anayasa yapım sürecine dahil olmak istediğini söyledi. CHP olarak, sürece katılmalarına iştişari açıdan sıcak baktıklarını söyleyen Kart, konunun yarın TBMM Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığı’nda yapılacak toplantıda değerlendirileceğini söyledi. Venedik Komisyonu Başkanı Gianni Buquicchio, geçen hafta yapılan Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu'nun, ''Temel Hak ve Özgürlükler Çerçevesinde Yeni Anayasa'' başlığı oturumunda, yeni anayasadan beklentilerine ilişkin bir konuşma yapmıştı. Avrupa Konseyi’ne üye Türkiye dahil 51 ülke Venedik Komisyonu üyesi.

Anayasa’nın takvimi tartışılacak

Uzlaşma Komisyonu, yarınki toplantısında, çalışma takvimini değerlendirecek. CHP’li Kart, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e, “'Herkes dışarıdan bir tarih koyuyor, biz bunlardan rahatsızız. Bu konularda komisyon olarak bir değerlendirmede bulunup, açıklama yapmamız gerekiyor. Bunun için de sizin başkanlığınızda durumu müzakere etmemiz gerekiyor'' talebini ilettiklerini söyledi.