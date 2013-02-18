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Politika

Venedik Komisyonu, Anayasa Uzlaşma Komisyon'na destek için başvurdu

Uzlaşma Komisyonu, yarınki toplantısında, çalışma takvimini değerlendirecek. CHP’li Kart, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e, 'Herkes dışarıdan bir tarih koyuyor, biz bunlardan rahatsızız' dedi

18 Şubat 2013 22:44

 

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Ülkelerin anayasa yapımında yararlandıkları Venedik Komisyonu’nun,  anayasa çalışmalarına destek için TBMM Başkanlığı’na girişimde bulunduğu anlaşıldı. 

Komisyonun CHP’li  üyesi Atilla Kart, Venedik Komisyonu’nun  Anayasa yapım sürecine dahil olmak istediğini söyledi. CHP olarak, sürece katılmalarına iştişari açıdan sıcak baktıklarını söyleyen Kart,   konunun  yarın  TBMM Başkanı Cemil Çiçek  Başkanlığı’nda yapılacak toplantıda  değerlendirileceğini söyledi. Venedik Komisyonu Başkanı Gianni Buquicchio, geçen hafta yapılan Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu'nun, ''Temel Hak ve Özgürlükler Çerçevesinde Yeni Anayasa'' başlığı oturumunda, yeni anayasadan beklentilerine ilişkin bir konuşma yapmıştı. Avrupa Konseyi’ne  üye  Türkiye dahil 51 ülke Venedik Komisyonu üyesi.

 

Anayasa’nın takvimi tartışılacak

 

Uzlaşma Komisyonu, yarınki toplantısında, çalışma takvimini değerlendirecek. CHP’li Kart, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e, “'Herkes dışarıdan bir tarih koyuyor, biz bunlardan rahatsızız. Bu konularda komisyon olarak bir değerlendirmede bulunup, açıklama yapmamız gerekiyor. Bunun için de sizin başkanlığınızda durumu müzakere etmemiz gerekiyor'' talebini ilettiklerini söyledi.

 

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