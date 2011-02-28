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Kültür-Sanat

Venedik Karnavalı başladı

İtalya'nın Venedik kenti yine renkli görüntülere sahne oluyor. Kentteki festival başladı.

28 Şubat 2011 02:00

T24 - İtalya'nın Venedik kenti yine renkli görüntülere sahne oluyor. Kentteki festival başladı. Festivalin açılışında da her yıl olduğu eski adıyla 'Türk Uçuşu' yeni adıyla, 'Melek Uçuşu' gösterisi vardı.

Karnaval, kentin ünlü San Marco Meydanı'nda temsili 'Melek Uçuşu' gösterisiyle resmen açıldı.

Bu yıl 19'uncu yüzyıl temasının işlendiği karnaval, yediden yetmişe tüm katılımcılarını 1800'lü yılların gözalıcı kostümleriyle donattı. Binlerce kişi meydanda toplandı. Katılımcılar, ilginç giysi ve maskeleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

8 Mart'a kadar devam edecek olan karnavalın ilginç etkinliklerinden diğeri de Melekler Geçidi...

Geçmişi, 1268 yılına kadar uzanan geleneksel festivaldeki uçuş gösterisinin ilginç bir hikayesi var.

Zira, karnavalın vazgeçilmezi olan 'Melek Uçuşu' birkaç yıl öncesine kadar 'Türk Uçuşu' olarak adlandırılıyordu.

Rivayete göre, 1500'lü yılların ortalarında Osmanlı'dan gelen bir akrobat, San Marco basilikasından kendi gemisine gerdirdiği halatın üzerinde yürüyerek bir gösteri sergiledi.

O olaydan sonra da bu gösteri festivalin bir etkinliği haline geldi. Adı da Türk Uçuşu oldu.



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