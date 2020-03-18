Venedik'in ünlü kanalları temizlendi, balık ve kuğular geri döndü

İtalya'da etkisini sürdüren yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler ile insansız hale gelen Venedik’in kanalları temizlenerek, balıklar ve kuğuların dönmesini sağladı.

Euronews'in haberine göre, İtalya'da Koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 45 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı da 31 bin 500'ü geçti.

İtalya makamları tarafından alınan karantina ve izolasyon önlemleri ülkedeki çok sayıda bölgenin insansızlaşmasıyla sonuçlandı. Venedik gibi turistik bölgelerde insan nüfusunun azalması aşırı yoğun olan kanalların temizlenmesine vesile oldu.

​Aynı zamanda, İtalya'nın Cagliari bölgesinde de feribotların çalışmaması nedeniyle yunusların limana kadar geldikleri görüldü.