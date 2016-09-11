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Kültür-Sanat

Venedik Film Festivali’nden Reha Erdem’e ödül

Koca Dünya, Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü

11 Eylül 2016 01:04

73. Venedik Film Festivali’nde, Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Reha Erdem’in çektiği “Koca Dünya (Big Big World)” filmi, Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Habertürk’ün haberine göre, Venedik'in Lido Yarımadası'nda gerçekleştirilen dünyanın en eski sinema festivalinde bu akşam ödül töreni düzenlendi.

"American Beauty" ve "Skyfall" gibi filmlerin ödüllü İngiliz yönetmeni Sam Mendes’in başkanlığını yaptığı jüri, festivalin “Yeni Ufuklar” dalında gösterilen, yönetmenliğini Reha Erdem’in yaptığı ve iki gencin hikayesinin anlatıldığı “Koca Dünya” filmini ödüllendirdi.

Dünya prömiyerini, Venedik Film Festivali’nde yapan, başrollerinde Ecem Uzun ve Berke Karer’in oynadığı film, Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ödülünü alan yönetmen Erdem, kendilerini bu ödüle layık gören jüriye teşekkür etti. Erdem’in “Koca Dünya” filminin Türkiye gösterimi ise Adana Film Festivali’nde yapılacak. Bu arada, Reha Erdem’in Koca Dünya filmiyle Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmesiyle ilginç bir istatistik oluştu. Festivalde son 3 yıldır çeşitli dallarda gösterilen Türk filmleri, Jüri Özel Ödülü’nün gediklisi olmuş durumda.

Venedik’te geçen yıl, Jüri Özel Ödülü’nü Emin Alper’in “Abluka” filmi alırken, 2014 yılında da Kaan Müjdeci’nin "Sivas" filmi yine bu ödülü kazanmıştı. Böylelikle dünyanın en köklü sinema festivallerinden birinde, Türk yönetmenlerin filmleri üst üste Jüri Özel Ödülü alarak farklı bir başarıya da imza atmış oldu.

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