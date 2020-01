Venedik Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu

Bu sene 74'üncüsü düzenlenecek olan Venedik Film Festivali'nde en büyük ödül olan 'Altın Aslan' için yarışacak yapımlar belli oldu.

Bu yılın seçkisinde Alexander Payne’nin yönettiği ‘Downsizing’, Darren Aronofsky’nin yönettiği ‘Mother!’ Guillermo del Toro’nun yönettiği ‘The Shape of Water’ ve Koreead Hirokazu’nun yönettiği ‘The Third Murder’ gibi filmler var.



Yarışmada ayrıca Andrew Haigh'in yeni filmi ‘Lean On Pete’, Amerikalı senarist ve yönetmen Paul Schrader'ın eseri ‘First Reformed’, Cannes'da ‘Mavi En Sıcak Renktir’ filmiyle Altın Palmiye alan Abdellatif Kechicihe'in son filmi ‘Mektoub, My Love: Canto Uno’ da yer alıyor.

Geoger Clooney de 'Altın Aslan'ın peşinde





ABD’li usta aktör George Clooney de Altın Aslan için yarışacak olan isimler arasında yer alıyor. Clooney’nin yönettiği ‘Suburbicon’ da Venedik'te gösterilecek. Ayrıca Frederic Wiseman imzalı 'Ex Libris – The New York Public Library' ve Çinli aktivist sanatçı Ai Weiwei'nin çekimleri yaklaşık üç yıl süren ve mülteciler üzerine yaptığı ‘Human Flow’ belgeselleri de ana yarışmada yarışan eserler arasında bulunuyor.