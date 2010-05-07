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Kültür-Sanat

Venedik Film Festivali'nde Tarantino jüride

Venedik Film festivalinde bu yılki Altın Aslan ödülünün sahibini seçecek jürinin başkanlığını Amerikalı sinema yönetmeni, Oscar ödüllü senarist Quentin Tarantino y

07 Mayıs 2010 03:00

T24 - Venedik Film festivalinde bu yılki Altın Aslan ödülünün sahibini seçecek jürinin başkanlığını Amerikalı sinema yönetmeni, Oscar ödüllü senarist Quentin Tarantino yapacak.

Festivalin düzenleyicileri, "Ucuz Roman" (Pulp Fiction), "Rezervuar Köpekleri" filmlerinin yönetmeni ve senaristi Tarantino'yu "günümüz sinemasının en şaşırtıcı yönetmenlerinden biri" olarak niteledi ve onun "belki de dünya çapında bir rock yıldızı gibi sevilen tek Amerikalı film yönetmeni olduğunu" söyledi.

Venedik Film Festivali 1-11 Eylülde yapılacak.

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