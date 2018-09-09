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Dünya

Venedik Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü Mahmut Fazıl Coşkun'un oldu

İstanbul, 9 Eylül (DHA) - Mahmut Fazıl Coşkun, 75

09 Eylül 2018 17:20

İstanbul, 9 Eylül (DHA) - Mahmut Fazıl Coşkun, 75. Venedik Film Festivali\'nde \"Jüri Özel Ödülü\'nü \"Anons\" filmiyle aldı.
Coşkun\'un, senaryosunu Ercan Kesal ile birlikte yazdığı filmin dünya prömiyeri de festivalde gerçekleştirildi.
1960\'lı yıllarda ordudan tasfiye edilmiş dört eski askerin bir gece boyunca süren sıra dışı yolculuğunu anlatan film, festivalin uluslararası yarışma bölümü olan Orizzonti\'de de yarışıyor.
Festivalin Orizzonti bölümünde verilen ödül, kapanış töreni sırasında Coşkun\'a takdim edildi. 
Yapım, Festivaldeki “jüri özel ödülü” öncesinde İtalyan Ulusal Gazeteciler Birliği ve Venedik Güzel Sanatlar Akademisi tarafından verilen, \"En İyi Akdeniz Filmi\" ödülünü de almıştı.
Ödüllü yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun\'un, \"Uzak İhtimal\" ile \"Yozgat Blues\" filmlerinin ardından gelen üçüncü uzun metraj filmi “Anons”un başrollerini Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç ve Şencan Güleryüz paylaştı. (Fotoğraflı)

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