Venedik Film Festivali 70 yaşında

Uluslararası Venedik Film Festivali bu yıl Meksikalı yönetmen Alfonso Cauron'un uzay gerilim filmi "Gravity" ile açılışını yapacak. George Clooney ve Sandra Bullock'un başrollerini paylaştığı film, üç boyutlu bir yapım. Bugün saat 19:00'daki gösterimle açılacak festivalde sinemaseverleri iddialı yapımlar bekliyor.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, 7 Eylül'e kadar devam edecek Venedik Film Festivali'nde bu yıl aralarında İngiliz Stephan Frears, Japon Hayao Miyazaki ve Amerikalı Terry Gilliam gibi isimlerin yer aldığı çok sayıda ünlü yönetmenin yapımları yarışacak. Festivalde ayrıca genç yönetmenler de şansını deneyecek. "127 Saat" filminin başrol oyuncusu James Franco ve Kanadalı 24 yaşındaki genç yönetmen Xavier Dolan bu yıl verilecek ödüller için yarışan genç adaylar arasında.

Çok sayıda ünlü simanın katılacağı festival kapsamında bu yıl 20 film yarışacak. Festivalde iddialı filmler arasında bir Alman yapımı da yer alıyor. Aile içi şiddetin konu edildiği "Die Frau des Polizisten" (Polisin Karısı) adlı film, favoriler arasında gösteriliyor.

Festivalde ödüller, İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci başkanlığındaki dokuz kişilik uluslararası jüri tarafından verilecek. Dünyanın en eski uluslararası film festivali olan Venedik Film Festivali'ndeki en önemli ödül olan Altın Aslan'ı kimin alacağı merak konusu.