Venedik Film Festivali başladı

Venedik Film Festivali, Coen kardeşlerin "Burn After Reading" filmiyle açıldı. Dünyanın bu en eski film festivalinde, Altın Aslan ödülü için 21 film yarışıyor.



Filmler arasında yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Yusuf Üçlemesi"nin ikinci filmi "Süt" ile Ferzan Özpetek'in "Mükemmel Bir Gün" adlı filmleri de bulunuyor. 65. kez yapılan festivale Amerikan sineması 5 filmle katılıyor.



Festivalin iddialı filmleri arasında iki kez Oscar kazanın Jonathan Demme'in yönettiği, Debra Winger ve Anne Hathaway'in başrollerini oynadığı "Rachel Getting Married" ile Kathryn Bigelow'un yönettiği, Ralp Fiennes'in başrolünü oynadığı Irak savaş dramını konu olan "Hurt Locker" gösteriliyor.



Festival yöneticisi Marco Muller, festivalin rolünün "tamamıyla çağdaş ve zamanların nabzına parmak basan filmleri bulmak olduğunu" söyledi. Festival 6 Eylül'e kadar sürecek.

