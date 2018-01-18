Venedik Deresi'nden 50 ton atık çıkarıldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Marmaris Belediyesi\'nce, kent merkezi içinden geçen ve kirlilik nedeniyle doğal yaşamın bitme noktasına geldiği \'Venedik Deresi\'nde, temizlik çalışması başlatıldı. İş makineleriyle yapılan temizlik çalışmalarında, dereden 50 ton atık çıkarıldı.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin içinden geçen, 375 metre uzunluğundaki, halk arasında \'Azmak\' diye adlandırılan Venedik Deresi\'nde sabah saatlerinde temizlik çalışmalarına başladı. İş makineleriyle yapılan temizlik çalışmalarında balçık, akü, ev eşyaları, bisiklet, çeşitli araç bataryaları, motosiklet, yatak, alüminyum ve demir atıklar ile pet ve cam şişeler olmak üzere 50 ton atık çıkarıldı. Marmarisliler ve belediye ekipleri, dereden çıkan atıkları görünce şaşkınlık yaşadı. Dağlardan kayan toprakların ve atıkların denizle buluştuğu derenin, 1 hafta sürecek temizlik çalışması sonrası peyzaj çalışmasıyla çevresinin de güzelleştirileceği öğrenildi.

DEREDE YAŞAM TEKRAR CANLANDIRILACAK

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürü Özgür Han, \"Marmaris\'in en büyük iki mahallesinin içinden geçen dereden yükselen kötü kokular ve kirlilik ile ilgili gelen şikayetler üzerine araştırma başlattık. Dağlardan kopup gelen toprak balçık olmuş ve içinde atılan çöpler birikmiş durumda. İş makineleri ile derenin temizliğini yapıyoruz. İlk gün, 30 metrelik alanda 50 tona yakın çamur ve çeşitli çöpler çıkardık. Çok üzücüdür ki derenin içinden akıllara durgunluk veren her türlü çöp mevcut. Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nin sorumluluk alanındaki derelerin bakımı yapılmadığı için devreye girerek vatandaşlarımızın şikayetlerini de çözüme kavuşturduk. Dere içinde yaşam, yok derecek kadar az seviyede. Bu yapılan çalışmalar sonrası balık ve çeşitli deniz ürünlerinin yaşaması için güzel bir alan olacak. Bir hafta sonunda derenin çevresinde peyzaj çalışmaları yaparak değer katacağız\" diye konuştu.



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